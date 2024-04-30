Мошенники похитили у псковички более миллиона рублей

11:41, 30 апреля 2024, ПАИ

Псковичка после общения с мнимым банковским служащим лишилась около миллиона рублей.

Мошенники похитили у псковички более миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 26 апреля псковичке позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и под предлогом якобы предотвращения попытки незаконного оформления на собеседницу кредита завладел её денежными средствами на сумму около миллиона рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.