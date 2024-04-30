Полиция устанавливает личность женщины, скелетированный труп которой нашли в Пскове

12:06, 30 апреля 2024, ПАИ

Личность неизвестной женщины устанавливает полиция в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Скелетированный труп обнаружили 1 сентября 2020 года у деревни Опочицы в черте города. По заключению медико-криминалистической и судебно-медицинской экспертиз, костные останки принадлежат женщине. Предположительно, её биологический возраст составляет 35–40 лет (плюс-минус пять лет). Смерть, а следовательно и безвестное исчезновение неопознанной женщины произошли в июне 2018 года.

Приметы: рост 160–170 сантиметров, среднее телосложение, волосы тёмно-русые, короткие.

Предположительно, в момент исчезновения при жизни имела волосы тёмного цвета до плеч, связанные в хвостик сзади.

Была одета в светлую футболку, поверх неё сарафан светлого оттенка с карманами спереди, колготки либо штаны тёмные.

Могла носить очки. Злоупотребляла алкоголем. По информации, полученной от лиц, которые видели её при жизни, эта гражданка могла временно проживать в районе ДЭУ в Овсище у своей бабушки.

Всех, кому что-либо известно о личности этой женщины, просят обратиться по телефонам 59-63-09 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-29, 8-952-214-48-97 (оперуполномоченный отдела разыскной работы УМВД России по городу Пскову) , 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02.