В Ленинградской области спасли детёныша тюленя

17:14, 30 апреля 2024, ПАИ

В Ленинградской области спасли детёныша тюленя. Его направили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы на странице в соцсети «ВКонтакте».

Тюленёнка Фонд друзей балтийской нерпы нашёл на территории строящегося порта в посёлке Вистино

«Несколько дней он пытался там охотиться, вылезая отдохнуть на берег. Но постепенно время заплывов стало сокращаться, время лежания на берегу – увеличиваться, а потом тюлень ослабел, перестал плавать и дал людям взять себя в руки», — рассказали в фонде.

Сейчас более десяти животных проходят реабилитацию в указанном центре.