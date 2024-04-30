В Ленинградской области спасли детёныша тюленя
В Ленинградской области спасли детёныша тюленя. Его направили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы на странице в соцсети «ВКонтакте».
Тюленёнка Фонд друзей балтийской нерпы нашёл на территории строящегося порта в посёлке Вистино
«Несколько дней он пытался там охотиться, вылезая отдохнуть на берег. Но постепенно время заплывов стало сокращаться, время лежания на берегу – увеличиваться, а потом тюлень ослабел, перестал плавать и дал людям взять себя в руки», — рассказали в фонде.
Сейчас более десяти животных проходят реабилитацию в указанном центре.
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