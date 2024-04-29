«Быстрее. Выше. Сильнее»: чем отличились спортсмены Псковской области на старте нынешнего сезона

21:15, 30 апреля 2024, ПАИ

Для многих спортсменов зимне-весенний период считается переходным. Обычно тут разыгрывают последние награды атлеты зимних видов спорта и постепенно выходят из спячки представители летних дисциплин. Однако это не значит, что ничего не происходит. Наоборот, эти месяцы очень важны как для одних, так и для других.

Спортсменам из Псковской области есть чем похвастаться на старте нынешнего сезона. С января по май у нас (их болельщиков) было много поводов, чтобы гордиться их победами и новыми достижениями. Сейчас самое время, чтобы освежить в памяти эти события и продолжить двигаться в том же направлении.

Наталья Спиридонова

Начать следует с главного триумфа прошедших месяцев. Сезон ещё толком не начался, а псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова своими успехами покорила всю Россию.

Для псковички год начался с нескольких побед на всероссийских соревнованиях. На «Рождественских стартах», которые прошли 9 января, Наталье покорилась планка на высоте 1,9 метра, что с отрывом стало лучшим результатом соревнований. Затем было серебро на соревнованиях «Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Серёдкина» в Челябинске. Результат «Рождественских стартов» улучшить не удалось, однако получилось обойти олимпийскую чемпионку Марию Ласицкене. Дальше начались соревнования посерьёзнее.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики ежегодно организует масштабный ивент исключительно для прыгунов в высоту под названием «Битва полов», который собирает довольно много зрителей. Именно здесь Спиридонова улучшила свой показатель, преодолев высоту 1,93 метра и взяла первое место в женском зачёте. Затем были ещё одни крупные старты – «Русская зима», где Наталья с отрывом взяла золото и замахнулась на новый личный рекорд, установив планку на 1,96 метра. Взять её, к сожалению, не удалось, однако попытки при заходе на эту высоту показали, что Наталья способна справиться с планкой, нужно лишь немного удачи. После мы увидели небольшой подготовительный старт, который закрепил статус Натальи на юниорском уровне. Лёгкая победа, которая досталась нашей легкоатлетке малой кровью. Хватило взять планку на высоте 1,91 метра.

И наконец, квинтэссенция всего вышесказанного – чемпионат России по лёгкой атлетике. Наталья подходила к этим соревнованиям в роли абсолютного фаворита. Практически на всех стартах до этого псковичка становилась победителем, но здесь началось что-то совсем безумное. 1,83, 1,87, 1,90, 1,93 – все эти высоты Спиридонова взяла с первой попытки. Такой лёгкости в тот день могла позавидовать любая спортсменка. Дальше её личный рекорд – 1,95 метра. Высота, которая далась Наталье лишь однажды, взята с первой попытки. Соперниц после такого перфоманса не осталось – Спиридонова взяла золото. Правда, на этом амбиции Спиридоновой не иссякли. Она устанавливает планку на 1,97 и берёт её, на этот раз со второй попытки. Это новый личный рекорд! Куда ещё то? Оказалось, что можно ещё. Наталья решает попытать счастье на 2,00 – наижеланнейшая высота для каждой прыгуньи. С таким результатом в удачный день можно рассчитывать на олимпийскую медаль или золото чемпионата мира. В тот день ей было всё под силу, в том числе и эта планка. Взяла! Наталья сенсационно зашла в клуб 2,00. Это результат уже не всероссийского, а мирового уровня. Без преувеличений, на момент написания этого текста, то есть на конец апреля, Наталья Спиридонова входит в мировую тройку прыгуний в высоту в нынешнем сезоне. Выше в этом году прыгали только Ярослава Магучих и Никола Олислагерс. А в России из действующих спортсменок такое достижение есть только у неё и Марии Ласицкене. Такое вот начало сезона...

Волейбольная команда «Бригантина» 2011 года рождения

За ребятами из «Бригантины» под руководством Сергея Иванова стало интересно следить ещё с декабря прошлого года. Именно тогда для них началось традиционное первенство Северо-Западного федерального округа. В жёсткой борьбе псковичи сумели стать первыми и получили путёвку в полуфинал первенства России. Очень важные старты. Заняв одно и двух первых мест, команда получала право представить область в финальном этапе первенства страны, куда должны съехаться 16 лучших команд России.

Уже на старте сезона подопечные Сергея Иванова начали усиленно готовиться к соревнованиям. Им удалось выиграть пару местных турниров – «Старый новый год» и первенство области. В конце января взяли серебро «Кубка Феникса» – довольно конкурентного турнира. Затем им пришлось пройти проверку на прочность, сыграв сразу на двух турнирах, где соперники были на год старше. И наконец, полуфинал первенства страны. На нём мы увидели уже совсем другую команду. Не ту, что завоёвывала золото окружного первенства. Псковичи стали меньше ошибаться на приёме, больше атаковали, имели чёткий и стройный план на игру, но никуда не делась эмоциональная составляющая. В решающей игре турнира против второй сборной Санкт-Петербурга ребята упустили перевес в два сета и заняли лишь третье место. Затем выяснилось, что Всероссийская федерация волейбола предоставляет несколько квот командам, которые заняли третьи места в полуфиналах. Но решения пришлось ждать, а в это время волейболисты отправились дальше – на международные соревнования «Кубок дружбы». В группе ребята обыграли первую сборную Санкт-Петербурга (в одном из полуфиналов первенства страны эта команда заняла первое место). Затем команды снова встретились, но уже в красочном финале. На этот раз удача улыбнулась петербуржцам. Но несмотря на это, после турнира тренер команды Сергей Иванов поделился с нами замечательной вестью – Всероссийская федерация волейбола решила дать Пскову путёвку в финал первенства страны. Продолжение следует…

Великолукские лучники на чемпионате России по стрельбе из лука

В Великих Луках сейчас находится одна из самых качественных школ по стрельбе из лука в стране. Великолучане выбираются на соревнования в небольшом составе, однако всё равно показывают лучшие результаты. Легко воспитать парочку чемпионов, которые, так или иначе, найдутся среди нескольких сотен воспитанников. Но когда выбора практически нет, а чемпионы есть – это исключительно качественный показатель.

В середине января великолучане отправились в Орёл на серию соревнований по стрельбе из лука. Серия включала в себя чемпионат, кубок, первенство России, а также всероссийские соревнования среди студентов и международные соревнования по стрельбе из лука. И везде великолучане смогли отличиться. Ника Снеткова забрала бронзу чемпионата России, а наша сборная в составе всё той же Ники Снетковой, Александры Савенковой и Миланы Мурзиной взяла золото чемпионата страны в командном зачёте. Да-да, женская сборная Псковской области – чемпионы России по стрельбе из лука. Чуть позднее за наградами подтянулись и наши юноши. Владимир Фазанов стал серебряным призёром всероссийских соревнований среди студентов, а Илья Силаев взял бронзу. После начался Кубок России по стрельбе из лука. В личном зачёте бронзой отметилась одна из сильнейших лучниц в стране, заслуженный мастер спорта Александра Савенкова. Венчали серию турниров международные соревнования. Ника Снеткова забрала ещё одну личную награду и стала серебряным призёром, а Владимир Фазанов взял золото и выполнил норматив мастера спорта международного класса. В конце, на первенстве страны, наши юноши смогли стать бронзовыми призёрами в команде, а Илья Силаев одержал победу в бронзовом финале. Впереди ещё много летних стартов и множество побед.

Анастасия Тельнова

Женская хоккейная лига – это чемпионат России или Континентальная хоккейная лига для женщин. Победа на этих соревнованиях – одно из главных достижений на полке российской хоккеистки. Удивительно, но псковский след оказался и здесь. Не так давно с псковичкой Анастасией Тельновой подписал контракт женский хоккейный клуб «Динамо-Нева». В команде псковская хоккеистка пока не занимает ведущие роли. Но ей только 16 лет, и Анастасия хорошо зарекомендовала себя в юниорской сборной. Будущее у этой хоккеистки явно большое. Так вот наша псковская хоккеистка стала чемпионкой России по хоккею в 16 лет. Это достижение стало значимым не только для псковской хоккеистки, но и для самого клуба с берегов Невы, ведь для них – это первое чемпионство в истории.

Тельнова, хоть и не занимает пока ведущие позиции в составе команды, проводила в рамках регулярного чемпионата около десяти минут в среднем за игру. В плей-офф этот показатель упал до пяти с половиной минут, однако даже эти цифры говорят о том, что вклад нашей спортсменки в эту победу был ощутимым, а статус псковской 16-летней чемпионки России является заслуженным.

Олег Тягунов

Неожиданное событие для псковского тенниса произошло на страте сезона. Мало кто знает, но в Псковскую область приезжают соревноваться далеко не последние теннисисты, занимающие высокие места в рейтинге Российского теннисного тура. Но присутствие местных теннисистов на эти турнирах довольно скудное.

И вот неожиданно псковский теннисист Олег Тягунов сумел взять золото турнира, где участвовали пять спортсменов из первой сотни российского рейтинга. Уникальное достижение для Псковской области.

Кирилл Коршаков

Бокс в Псковской области является одним из самых заметных направлений. В нашем регионе работает много высококвалифицированных специалистов, способных вывести спортсменов на высокий уровень. Соответственно это приносит свои плоды.

Великолучанин Кирилл Коршаков отметился на страте сезона чередой сильных выступлений. В феврале Кирилл Коршаков одержал победу на региональных соревнованиях по боксу, которые прошли в Новгородской области. Старты служили подготовкой к грядущему первенству Северо-Западного федерального округа, куда отправился не только Кирилл, но ещё и ряд других боксёров из Псковской области. Но одержать победу удалось только Коршакову. Этот результат открыл спортсмену дорогу на первенство России.

Тренер бойца Юрий Фёдоров очень тщательно готовил Кирилла к соревнованиям. В боях великолукского боксёра видна командная работа. Поединки будущих соперников подвергаются тщательному анализу. На первенстве России Кирилл Коршаков уверенно дошёл до полуфинала, минуя сильных боксёров из Ингушетии и Югры. В этих поединках великолучанин работал активным вторым номером, избегал разменов и планомерно двигался к победе.

Но, к сожалению, в полуфинале соревнований Кирилл встретился с прошлогодним победителем первенства России. Бой пошёл не по плану ещё в первом раунде. Кирилл получил неприятное повреждение, поэтому поединок периодически останавливался, чтобы врач дал свой вердикт по состоянию Коршакова. Несмотря на это, великолучанин довёл дело до конца и проиграл только по решению судей, став бронзовым призёром первенства страны. Теперь мы будем весь сезон внимательно следить за местным воспитанником, ведь его выступление оценили и в национальной сборной, куда юноша вошёл по итогам первенства.

Артур Кулаков

Псковский боксёр Артур Кулаков начал год с участия в Кубке России по боксу. Всего от Северо-Западного федерального округа там оказалось лишь два боксёра. К сожалению, соревнования для Артура завершились в первой же стадии. Судьи решили, что соперник Кулакова был сильнее, однако так совсем не показалось ни автору текста, ни председателю Псковской областной федерации бокса Артуру Акавову, ни команде Кулакова, которая подала протест на судейское решение. Результатов споры не принесли.

В марте Артур Кулаков отправился на серьёзные международные соревнования «Кубок нефтяных стран». Там пскович продемонстрировал очень высокий уровень. Ему удалось победить нескольких оппонентов и добраться до финала, где его ждал тот самый оппонент, преградивший Кулакову путь на Кубке России. Нас ждал реванш за обидное поражение. Но, к сожалению, Артур перед боем получил травму, которая не позволила реваншу состояться, и пскович забрал серебро соревнований. И, наконец, долгожданный триумф – Артур Кулаков через пару недель после прошедшего «Кубка нефтяных стран» стал победителем всероссийских соревнований «Кубок командующего ВДВ».

Пловцы спортшколы «Барс»

А как там дела у псковских пловцов? Недавно всем стало известно, что они по-своему справляются с непогодой, но как они себя чувствуют на соревновательном поприще? Молодые ребята, воспитанники спортшколы «Барс», на старте сезона обновили областные рекорды. Так, например, Захар Болоболов установил новый рекорд Псковской области по плаванию среди спортсменов до 14 лет на дистанции в 50 метров баттерфляем. А юная псковичка Наталия Вихрова смогла сломить не один, а целых два рекорда области, причём не юниорских. На дистанциях в 50 и 100 метров на спине Вихрова стала новой рекордсменкой. Что интересно, её результат на короткой дистанции составил 29,38 секунды, что совсем немного больше, чем у рекордсменки России на этой дистанции Анастасии Фесниковой. Возможно, сейчас мы наблюдаем, как в Псковской области подрастает будущая олимпийская чемпионка.

Елизавета Николаева

Вторая легкоатлетка в этом списке – Елизавета Николаева. В январе она съездила на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа, откуда привезла два золото на дистанциях в 2000 метров и 3000 метров с препятствиями. Тренер Елизаветы Родион Крылов решил, что его подопечная способна себя показать на первенстве страны в помещении и не прогадал. Елизавета Николаева промчалась дистанцию в 2000 метров с препятствиями за шесть минут и 38 секунд, взяв золото соревнований. Спортсменка, демонстрирующая такие результаты, обязательно должна посещать сборы национальной команды, и она на них отправилась. Николаева в составе сборной России до 23 лет практически весь март проходила сборы в Кисловодске. А совсем недавно она заняла четвёртое место на первенстве страны по легкоатлетическому кроссу на неродной дистанции в 4000 метров.

Хоть сама спортсменка и признавалась, что главные старты для неё в этом году уже прошли, её наставник Родион Крылов дал немного надежды, что мы сможем увидеть Елизавету на чемпионате или первенстве страны в этом году. Будем очень на это надеяться.

Девочки футбольного клуба «Псков»

Как ни странно, в футбол в Псковской области сейчас лучше всех играют девочки. На зимнем первенстве Северо-Западного федерального округа по футзалу команда девочек ФК «Псков» под руководством Елены и Андрея Колышевых сумели взять первое место. Накал борьбы на турнире был запредельный, ведь на кону всего одна путёвка в финал первенства России. Перед заключительной игрой розыгрыша нашим девчонкам нужна была победа над фаворитом турнира с довольно внушительной разницей забитых и пропущенных мячей. И неожиданно для всех, псковские футболистки сделали разницу и обыграли фаворитов из спортшколы «Ленинградец» со счётом 5:1. Самое интересное, что ни футболистки, ни даже тренер толком не знали, сколько конкретно надо забивать, чтобы стать чемпионками, поэтому даже после финального свистка команда не знала о своей победе.

Девочки отправились на первенство России по футзалу второй год подряд, но уровень конкуренции на соревнованиях был слишком высок, и на этот раз звёзд с неба девочки из ФК «Псков» не хватали, но и не это главное. Впереди у псковских футболисток основные старты – Юношеская футбольная лига.

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