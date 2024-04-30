Акции по уборке братских захоронений проходят в Стругокрасненском муниципальном округе в преддверии Дня Победы

19:29, 30 апреля 2024, ПАИ

В преддверии Дня Победы в Стругокрасненском муниципальном округе проходят акции по уборке братских захоронений и памятных знаков. Акцию «Память потомков» провели в Стругах Красных сегодня, 30 апреля.

Организатором акции выступила председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева. К назначенному часу на кладбище прибыли члены президиума районного Совета ветеранов: Николай Бурый, Светлана Шкаликова, Анатолий Банаев и главный редактор газеты «Струги», сама организатор, чтобы навести порядок на могилах и территориях рядом.

Все участники субботника убрали старую листву, ветки, другой мусор и лишнюю траву с могил участников Великой Отечественной войны Петра Шуршакова, Зои Васильевой, Раисы Парменовой и узницы фашистких концлагерей Таисии Ивановой.

Минутой молчания почтили память погибших.

