Мастер-класс от Всероссийского корпуса спасателей посетили более 250 детей в Печорах
Мастер-класс от Всероссийского корпуса спасателей посетили более 250 детей в Печорах. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Добровольцы Псковского регионального отделения провели занятия для 250 детей в Паломнический центре города Печоры. Мастер-класс обучал оказанию первой помощи пострадавшим, спасению на воде, работы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.
«Ребята узнали много нового и интересного, остались с положительными эмоциями после занятий», – отметили организаторы.
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