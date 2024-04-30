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Общество

Мастер-класс от Всероссийского корпуса спасателей посетили более 250 детей в Печорах

Мастер-класс от Всероссийского корпуса спасателей посетили более 250 детей в Печорах. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Добровольцы Псковского регионального отделения провели занятия для 250 детей в Паломнический центре города Печоры. Мастер-класс обучал оказанию первой помощи пострадавшим, спасению на воде, работы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.

«Ребята узнали много нового и интересного, остались с положительными эмоциями после занятий», – отметили организаторы.

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