Мастер-класс от Всероссийского корпуса спасателей посетили более 250 детей в Печорах

19:57, 30 апреля 2024, ПАИ

Мастер-класс от Всероссийского корпуса спасателей посетили более 250 детей в Печорах. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Добровольцы Псковского регионального отделения провели занятия для 250 детей в Паломнический центре города Печоры. Мастер-класс обучал оказанию первой помощи пострадавшим, спасению на воде, работы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.

«Ребята узнали много нового и интересного, остались с положительными эмоциями после занятий», – отметили организаторы.