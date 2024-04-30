Преподаватель из Пскова приняла участие в финале Большой игры имени Льва Выготского в Москве

20:15, 30 апреля 2024, ПАИ

Доцент кафедры среднего общего образования и социального проектирования Института образования и социальных наук ПсковГУ, координатор курса для вузов «Школьные сообщества» Елена Петраш приняла участие в финале восьмого сезона Большой игры имени Льва Семеновича Выготского в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Организаторами мероприятия выступили Рыбаков Фонд совместно с Фондом «Университет детства».

Преподаватель ПсковГУ посетила кейс-чемпионат, где в командном треке двсяти команд сражались за грантовую поддержку в размере 1,5 миллиона, один миллион и 500 тысяч рублей на развитие образовательного сообщества, и представила опыт внедрения и апробации обновленной тестовой версии курса для вузов.

Также участники мероприятия переняли опыт проектной деятельности в формате «Сторителлинг» от тренеров компании ЕВМ.