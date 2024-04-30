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Прогноз на май: ждать ли летней погоды в Псковской области

В мае среднемесячная температура воздуха на территории Псковской области ожидается на 1-3 градуса выше нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 60 – 100% от нормы. Об этом ПАИ сообщили в Управлении МЧС России по Псковской области со ссылкой на гидрометцентр.

Прогноз на май: ждать ли летней погоды в Псковской области. Фото: ПАИ

«На погоду в Псковской области чередующееся влияние будут оказывать периферии циклонов и поля повышенного атмосферного давления. Такой характер атмосферных процессов обусловит некоторый дефицит осадков и преобладание дней с выраженным суточным ходом температуры. Температурный фон ожидается немного выше климатической нормы», – отметили в ведомстве.

Среднемесячная температура воздуха составляет +11,1 до +12,5 градусов. Месячная сумма осадков составляет от 48 до 66 мм.

Согласно данным ведомства, в первой декаде месяца прогнозируются дневные температуры, которые составят +13 до +18 градусов, с прогревом в отдельные дни до +20 до +23 градусов. Преобладающие ночные температуры в первой декаде месяца составят +3 до +8 градусов. В отдельные ночи первой декады температура понизится до 0 градусов.

Во второй и третьей декадах месяца преобладающие дневные температуры составят от +18 до +23 градусов, с прогревом в отдельные дни до +24-+27 градусов. Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах от +6 до +11 градусов.

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