Прогноз на май: ждать ли летней погоды в Псковской области
В мае среднемесячная температура воздуха на территории Псковской области ожидается на 1-3 градуса выше нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 60 – 100% от нормы. Об этом ПАИ сообщили в Управлении МЧС России по Псковской области со ссылкой на гидрометцентр.
«На погоду в Псковской области чередующееся влияние будут оказывать периферии циклонов и поля повышенного атмосферного давления. Такой характер атмосферных процессов обусловит некоторый дефицит осадков и преобладание дней с выраженным суточным ходом температуры. Температурный фон ожидается немного выше климатической нормы», – отметили в ведомстве.
Среднемесячная температура воздуха составляет +11,1 до +12,5 градусов. Месячная сумма осадков составляет от 48 до 66 мм.
Согласно данным ведомства, в первой декаде месяца прогнозируются дневные температуры, которые составят +13 до +18 градусов, с прогревом в отдельные дни до +20 до +23 градусов. Преобладающие ночные температуры в первой декаде месяца составят +3 до +8 градусов. В отдельные ночи первой декады температура понизится до 0 градусов.
Во второй и третьей декадах месяца преобладающие дневные температуры составят от +18 до +23 градусов, с прогревом в отдельные дни до +24-+27 градусов. Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах от +6 до +11 градусов.
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