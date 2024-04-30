Мастер-класс по изготовлению пасхального сувенира провели для детей участников СВО в Стругах Красных

22:13, 30 апреля 2024, ПАИ

В преддверии Пасхи дети участников СВО побывали на мастер-классе по изготовлению пасхального сувенира. Мероприятие прошло на площадке Стругокрасненского дома культуры сегодня, 30 апреля, пишет районная газета «Струги».

«Сотрудники Дома культуры, ведущие Валентина Развозжаева и Любовь Михайлова постарались сделать интересный и увлекательный мастер-класс по изготовлению пасхального сувенира. Но сначала познакомили с историей праздника Пасхи и традицией отмечать его. Чтобы легче творилось, провели весёлую физкультминутку для ручек, так сказать, разработали их. А потом пошёл процесс. Дети и взрослые вырезали заготовки из бумаги, клеили и украшали получившихся у них зайчиков и цыплят. Все остались довольны и домой ушли с чудесными подарками, сделанными своими руками», – пишет газета.

Организатором мастер-класса выступила социальный координатор Стругокрасненского отделения фонда «Защитники Отечества» Татьяна Образцова.