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Происшествия

Велосипедист пострадал в результате наезда автомобиля в Пскове

Водитель автомобиля Renault совершил наезд на электровелосипедиста у дома № 73 на улице Коммунальной в Пскове. ДТП произошло сегодня, 30 апреля. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Велосипедист пострадал в результате наезда автомобиля в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Электровелосипедист от госпитализации отказался.

На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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