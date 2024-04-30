Велосипедист пострадал в результате наезда автомобиля в Пскове
Водитель автомобиля Renault совершил наезд на электровелосипедиста у дома № 73 на улице Коммунальной в Пскове. ДТП произошло сегодня, 30 апреля. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Электровелосипедист от госпитализации отказался.
На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 апреля 2024
В реке Кунье в Великолукском районе нашли тело погибшего мужчины