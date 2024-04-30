Велосипедист пострадал в результате наезда автомобиля в Пскове

22:20, 30 апреля 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Renault совершил наезд на электровелосипедиста у дома № 73 на улице Коммунальной в Пскове. ДТП произошло сегодня, 30 апреля. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Электровелосипедист от госпитализации отказался.

На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.