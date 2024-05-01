Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём весны и труда

09:56, 01 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём весны и труда, который отмечается сегодня, 1 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

1 Мая – праздник, который любят и уважают в народе. Этот день объединяет все поколения граждан России особым чувством сплочённости и единства, вдохновляет россиян на творчество, профессиональные свершения, смелые планы и новые цели, отметил губернатор.

Из труда и успехов каждого человека складываются достижения отраслей экономики и отдельных сфер жизни, создаётся благополучие каждого региона и страны в целом, подчеркнул Михаил Ведерников. «Псковская область по праву гордится своими тружениками, мастерами, семейными династиями и трудовыми коллективами. Созидательный труд, таланты, способности каждого жителя региона – это значимый вклад в развитие нашей области на самую длительную перспективу», – отметил глава региона.

Отдельно Михаил Ведерников выразил искренние слова благодарности старшему поколению жителей Псковской области, которые своим трудом создали прочный фундамент для будущего России. «Ваши трудовые подвиги служат примером любви к своей стране и вдохновляют нашу молодёжь на профессиональные достижения», – заметил он.

В этот день губернатор пожелал жителям Псковской области праздничного настроения, благополучия и счастья, крепкого здоровья и новых трудовых свершений.

Напомним, что сегодня в 9:30 в Пскове празднование Первомая стартовала с автопробега, участники которого проедут по улицам города от Октябрьской площади до монумента в честь 50-летия Красной армии в Крестах. С полной программой празднования Первомая в Пскове можно ознакомиться здесь.