Председатель обкома профсоюза работников инновационных и малых предприятий поздравил псковичей с праздником и напомнил об истории Первомая

11:35, 01 мая 2024, ПАИ

Председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов поздравил жителей региона с Праздником Весны и Труда и напомнил об истории Первомая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Ещё каких-то 140 лет назад рабочие впервые выставили требования о пятидневной трудовой неделе и восьмичасовом рабочем дне», – сказал Игорь Иванов. Эту идею, по его словам, подхватили все страны, в том числе и Россия, и стали именно 1 мая отмечать День солидарности трудящихся.

Сейчас в России задачу защиты интересов трудящихся решает профсоюз, который разделён на несколько отраслей. Каждая профсоюзная отраслевая организация защищает права своих сотрудников.

«Вступайте в наши ряды! Вместе с нами, с профсоюзной организацией, мы будем добиваться надлежащих условий труда и выступать за повышение заработной платы», – обратился к жителям региона Игорь Иванов.

Он пожелал всем счастья, успехов и мира. «Чтобы на работу ходить с улыбкой и так же возвращаться домой», – напутствовал псковичей председатель обкома профсоюза работников инновационных и малых предприятий.