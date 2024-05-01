Борис Елкин поздравил псковичей с 1 мая

12:46, 01 мая 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил жителей города с 1 мая - праздником весны и труда. Поздравление он опубликовал в своём Telegram-канале.

​

«Первомай - праздник, который ассоциируется с пробуждением природы, первой зеленью, солнцем и цветами; началом нового, светлого, чистого будущего! Все вместе мы приложили немало усилий, чтобы наш город расцвел и стал ещё краше!», — написал Борис Елкин.

Он пожелал всем отличного весеннего настроения, солнечных будней и приятных выходных в кругу друзей и близких.