В «Михайловском» покажут графику петербургской художницы Коринны Претро

14:54, 01 мая 2024, ПАИ

Графику известной петербургской художницы Коринны Претро представляют на новой выставке в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Михайловского».

Экспозиция будет называться «Тридцать пять лет и… два года незаметных»: здесь представлены работы с 1996 года, и эти листы сама художница называет чем-то вроде дневниковых зарисовок о своей жизни в деревне Воронич неподалёку от мемориального Тригорского, «рядом с Пушкиным», который поневоле оставался в псковских краях с августа 1824-го до сентября 1826-го.

Как художник Коринна Претро впервые приехала в Пушкинский заповедник в 1959 году, будучи студенткой института имени И. Е. Репина. Но со временем она стала постоянным гостем и «сезонным жителем» здешних мест. Ежегодно она проводит здесь летние месяцы, много работает. Без малого сто работ Коринны Претро сейчас находятся в фондах музея, регулярно экспонируются.

Выставка «Тридцать пять лет и… два года незаметных» (29 листов: виды Михайловского, Тригорского и Воронича и их окрестностей, а также портреты местных жителей) развёрнута в музее-усадьбе приятелей и соседей ссыльного Пушкина Осиповых и Вульфов, в Классной комнате господского дома. Планируется, что она будет работать здесь до 25 июля. Вход на выставку бесплатный (по входному билету в музей).