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Общество

Скончался продюсер групп «Кино» и «Алиса» Андрей Тропилло

Советский и российский музыкальный продюсер Андрей Тропилло умер в возрасте 73 лет, сообщает ТАСС.

«[Информация о его смерти] соответствует [действительности]», – рассказала дочь продюсера, отметив, что об этом ей сообщили в Финляндии, где последние годы проживал Андрей Тропилло. «Я узнала от того, кто жил рядом с ним», – уточнила она.

По её словам, прощание и похороны продюсера в России маловероятны. «Прощание возможно, только если привезём тело, а тело мы вряд ли привезём в данных политических обстоятельствах. Скорее всего, всё будет сделано в Финляндии», – отметила она.

Тропилло родился 21 марта 1951 года в Ленинграде. Он известен как музыкальный издатель и звукорежиссёр, внёсший существенный вклад в становление и развитие русского рока, поскольку оказывал поддержку многим музыкантам на базе кружка звукозаписи в городском Доме юного техника.

В конце 1970-х и начале 1980-х Тропилло записал в своей неофициальной студии «Антроп» альбомы групп «Аквариум», «Алиса», «Зоопарк», «Кино», «Ноль», «Странные игры», «Телевизор», а также организовал их концерты. Иногда он участвовал в записи альбомов как музыкант и бэк-вокалист. В конце 1980-х Тропилло был выбран директором ленинградского отделения фирмы «Мелодия», после чего дал возможность записать дебютные альбомы практически всем рок-группам города.

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