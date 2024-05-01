Пскович пытался похитить спиртные напитки и 12 батончиков шоколада

15:41, 01 мая 2024, ПАИ

Пскович пытался похитить спиртные напитки и 12 батончиков шоколада из магазина на улице Николая Васильева в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии России по Псковской области.

Тревожный сигнал из магазина поступил патрулю вневедомственной охраны Росгвардии 1 мая в 9 часов 25 минут.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 30-летенего гражданина, который похитил из торгового зала спиртные напитки и 12 шоколадных батончиков.

Пскович будет привлечен к ответственности в соответствии со статьей 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».