Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Нина Антипова: Мы выступаем за улучшение правовых и социально-экономических прав трудящихся

С Первомаем поздравила коллег и всех псковичей председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Новоизборский комбинат нерудных материалов» Нина Антипова.

«В этот день в единой гражданской позиции мы выступаем за улучшение правовых и социально-экономических прав трудящихся нашей большой России», – сказала Нина Антипова.

Она пожелала всем жителям Псковской области мирного неба, достойной заработной платы, здоровья и счастья.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 мая 2024

До +20 градусов прогнозируют в Псковской области 2 мая
01 мая 2024

Святослав Самсонов: Спортивная федерация без аккредитации – это не очень хорошо
01 мая 2024

Псковский эксперт поделился лайфхаком для получения гранта
01 мая 2024

Псковские профсоюзы отметили 1 Мая благотворительным концертом
01 мая 2024

Нина Антипова: Мы выступаем за улучшение правовых и социально-экономических прав трудящихся
01 мая 2024

Школьники из Псковской области заняли призовые места на втором фестивале «Российская школьная весна»
01 мая 2024

Поисковики в Себежском районе нашли именной медальон советского солдата
01 мая 2024

В Себежском районе открыли девятую «Вахту Памяти»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...