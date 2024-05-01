Нина Антипова: Мы выступаем за улучшение правовых и социально-экономических прав трудящихся
С Первомаем поздравила коллег и всех псковичей председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Новоизборский комбинат нерудных материалов» Нина Антипова.
«В этот день в единой гражданской позиции мы выступаем за улучшение правовых и социально-экономических прав трудящихся нашей большой России», – сказала Нина Антипова.
Она пожелала всем жителям Псковской области мирного неба, достойной заработной платы, здоровья и счастья.
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Нина Антипова: Мы выступаем за улучшение правовых и социально-экономических прав трудящихся
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