Нина Антипова: Мы выступаем за улучшение правовых и социально-экономических прав трудящихся

16:15, 01 мая 2024, ПАИ

С Первомаем поздравила коллег и всех псковичей председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Новоизборский комбинат нерудных материалов» Нина Антипова.

«В этот день в единой гражданской позиции мы выступаем за улучшение правовых и социально-экономических прав трудящихся нашей большой России», – сказала Нина Антипова.

Она пожелала всем жителям Псковской области мирного неба, достойной заработной платы, здоровья и счастья.