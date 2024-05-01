Экскурсия-эмпатия «Тысяча дней без детства» пройдет в Псковском музее ко Дню Победы
Экскурсия-эмпатия «Тысяча дней без детства» пройдет в Псковском музее ко Дню Победы, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Экскурсия посвящена особенностям повседневной жизни детей в оккупированном Пскове, в блокадном Ленинграде, в тылу, на фронте и в партизанском отряде.
Самой яркой и эмоциональной частью мероприятия является показ подлинного реквизита. Экскурсанты увидят и праздничный стол времен войны, и украсят ёлку ватой, бинтами и снежинками из газет, и смогут поиграть в игрушки прошлого.
Узнать подробности и записать на экскурсию можно по номеру +78112663311.
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