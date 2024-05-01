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Культура

Экскурсия-эмпатия «Тысяча дней без детства» пройдет в Псковском музее ко Дню Победы

Экскурсия-эмпатия «Тысяча дней без детства» пройдет в Псковском музее ко Дню Победы, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Экскурсия посвящена особенностям повседневной жизни детей в оккупированном Пскове, в блокадном Ленинграде, в тылу, на фронте и в партизанском отряде.

Самой яркой и эмоциональной частью мероприятия является показ подлинного реквизита. Экскурсанты увидят и праздничный стол времен войны, и украсят ёлку ватой, бинтами и снежинками из газет, и смогут поиграть в игрушки прошлого.

Узнать подробности и записать на экскурсию можно по номеру +78112663311.

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01 мая 2024

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