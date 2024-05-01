В Пыталовском районе мужчина попытался дать взятку в валюте сотруднику таможни

17:13, 01 мая 2024, ПАИ

В Пыталовском районе мужчина подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику таможни. Об этом ПАИ сообщили в Следственном управления СК России по Псковской области.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на дачу взятки в крупном размере сотруднику таможенной службы.

По версии следствия, вечером 27 апреля подозреваемый в ходе прохождения таможенного контроля в пункте пропуска в Пыталовском районе пытался дать сотруднику таможенной службы взятку в размере 3 100 долларов за разрешение выезда из Российской Федерации с наличными денежными средствами в сумме, превышающей законодательно установленное ограничение. Однако должностное лицо отказалось от получения взятки, водитель был задержан.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.