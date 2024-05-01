77-летняя пенсионерка госпитализирована в результате наезда автомобиля в Пскове

17:28, 01 мая 2024, ПАИ

Автомобиль наехал на пенсионерку у дома № 49 на Рижском проспекте в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

«В Пскове во дворе дома № 49 на Рижском проспекте 40-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, допустила наезд на 77-летнюю пенсионерку», – говорится в сообщении.

Пострадавшая госпитализирована в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.