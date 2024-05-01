77-летняя пенсионерка госпитализирована в результате наезда автомобиля в Пскове
Автомобиль наехал на пенсионерку у дома № 49 на Рижском проспекте в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
«В Пскове во дворе дома № 49 на Рижском проспекте 40-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, допустила наезд на 77-летнюю пенсионерку», – говорится в сообщении.
Пострадавшая госпитализирована в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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