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Происшествия

77-летняя пенсионерка госпитализирована в результате наезда автомобиля в Пскове

Автомобиль наехал на пенсионерку у дома № 49 на Рижском проспекте в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: ПАИ

«В Пскове во дворе дома № 49 на Рижском проспекте 40-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, допустила наезд на 77-летнюю пенсионерку», – говорится в сообщении.

Пострадавшая госпитализирована в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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