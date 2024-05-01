Водитель «Волги» пострадал из-за столкновения автомобилей в Стругокрасненском районе

20:32, 01 мая 2024, ПАИ

Столкновение автомобилей «Волга» и Genesis произошло в деревне Маяково в Стругокрасненском районе сегодня, 1 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Автомобиль Genesis вылетел в кювет. Водитель «Волги» госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.