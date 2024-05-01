Водитель «Волги» пострадал из-за столкновения автомобилей в Стругокрасненском районе
Столкновение автомобилей «Волга» и Genesis произошло в деревне Маяково в Стругокрасненском районе сегодня, 1 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Автомобиль Genesis вылетел в кювет. Водитель «Волги» госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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