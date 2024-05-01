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Общество

Порядка 500 волонтёров работали во время голосования по проекту ФКГС в Псковской области

Порядка 500 волонтёров работало во время голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Региональном ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

30 апреля подошла к концу активная фаза федерального проекта. За полтора месяца волонтёрами региона было собрано более 59 тысяч голосов. Всего в голосовании приняло участие около 65 тысяч граждан.

Волонтёры выходили на улицу в своих муниципалитетах, раздавали памятки и лично помогали гражданам отдать свой голос за общественную территорию, нуждающуюся в благоустройстве

Основная задача президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» – дать новый импульс развитию муниципалитетов в России, а точнее ускорить благоустройство важных для граждан общественных пространств: набережных, мест отдыха, парков, скверов, улиц, спортивных площадок.

В этом году на голосование было вынесено 78 таких общественных территорий, располагающихся в Псковской области. По решению президента России Владимира Путина федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» продлён до 2030 года.

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