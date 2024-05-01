Псковская делегация приняла участие в Празднике Весны и Труда на выставке-форуме «Россия» в Москве

22:34, 01 мая 2024, ПАИ

Псковская делегация приняла участие в Празднике Весны и Труда на выставке-форуме «Россия» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Бойцы студенческих отрядов Псковской области отпраздновали Первомай поездкой в столицу на ВДНХ. Туда в этот день съехалось более пяти тысяч участников студотрядов со всей России.

Ребята стали частью масштабных событий: шествия, танцевального флешмоба «Мы ведём за собой будущее» и концерта со звёздами и любимыми песнями.

«Праздник Весны и Труда на выставке-форуме прошёл весело, патриотично и с большим признанием рабочих профессий в условиях нынешней экономической ситуации и во все времена», – отметили специалисты Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области.