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Общество

Две бригады из «Ленэнерго» приедут в Опочецкий район для восстановления электроснабжения

В Красногородском и Опочецком районах Псковской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после непогоды. По данным глав муниципалитетов, полностью ликвидировать последствия стихии пока не удалось – без света остаются десятки населённых пунктов.

Фото из канала Юрия Ильина

Глава Красногородского округа Валентина Понизовская сообщила, что на сегодня без электроснабжения остаются 28 деревень. Шесть линий 10 кВ не восстановлены. Подключены четыре генератора, которые по мере восстановления линий перемещаются в другие деревни. На восстановительных работах задействованы семь бригад и семь единиц техники, при этом требуется дополнительная спецтехника и подъёмник.

«В этой ситуации нелегко всем – и жителям, оставшимся без света пять дней, и электрикам, пять дней практически без отдыха», – отметила Понизовская, поблагодарив жителей за понимание и терпение.

Фото из канала Юрия Ильина

В Опочецком районе, по данным главы округа Юрия Ильина, на утро 28 августа без электроэнергии остаются 59 населённых пунктов, в которых проживает порядка 135 человек. На объектах трудятся девять бригад, задействовано девять единиц техники.

Сегодня ожидается прибытие ещё двух бригад из «Ленэнерго» (Ленинградская область). Кроме того, сформирована отдельная бригада для работы по единичным заявкам – она будет заниматься восстановлением линий электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Ильин подчеркнул, что энергетики трудятся в круглосуточном режиме, планомерно возвращая свет в дома и параллельно устраняя локальные обрывы. Глава Опочецкого округа призвал жителей соблюдать правила личной безопасности и не приближаться к повреждённым линиям и оборванным проводам.

Напомним, 21 августа псковичам сообщили, что в регионе ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Согласно прогнозам, ожидались порывы ветра со скоростью до 18–23 метров в секунду, что эквивалентно штормовому ветру. Стихия накрыла большинство районов Псковской области, оставив часть жителей без света. На данный момент аварийно-восстановительные работы в муниципалитетах продолжаются. «Россети Северо-Запад» восстановили электроснабжение более 80 % обесточенных из-за шторма потребителей.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8‑800‑220‑02-20 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

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