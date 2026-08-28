Михаил Ведерников подчеркнул важность развития дружеских отношений молодёжи РФ и Беларуси
Важность развития взаимоотношений между молодёжью России и Беларуси подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-подходе по итогам заседания рабочей группы по взаимодействию двух регионов, которое прошло в рамках Дней Витебской области в Пскове сегодня, 28 августа, передает корреспондент ПАИ.
«У нас достаточно большой спектр сотрудничества: культурные, туристические проекты, но главный акцент мы сегодня делаем всё-таки на нашей молодёжи. Мы видим ситуацию в России изнутри и мы видим, что делают это и в Республике Беларусь. Очень важно, чтобы наша молодёжь общалась, дружила, делились традициями, обычаями, впечатлениями и писала совместные проекты. И это уже происходит в рамках нескольких мероприятий. В первую очередь, я говорю о «Кургане дружбы». Уже не первый год это в большей степени молодёжная международная площадка, где ребята вместе пишут проекты», – подчеркнул он.
Также губернатор напомнил о проекте «Больше, чем путешествие», в рамках которого несколько сотен белорусских школьников и студентов посетили Псковскую область, прикоснулись к её истории, культуре, традициям и к истокам православия. В этом году запланировано ещё две таких поездки.
«Мы, безусловно, будем развивать эти направления. И сегодня с коллегами договорились, что проработаем и поездки наших ребят. Направлений много, но важно не упустить нашу молодёжь», – заключил Михаил Ведерников.
Ранее сообщалось, что прямые поезда из Великих Лук в Полоцк и Витебск планируют запустить в 2027 году.
Напомним, что отношения России и Беларуси имеют глубокие исторические корни, уходящие в совместную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Современная институциональная основа взаимодействия двух стран начала формироваться 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Беларуси.
Псковская область занимает особое место в системе российско-белорусских отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко выделяет Псковскую область в числе трёх ключевых регионов России по уровню взаимодействия с республикой – наряду со Смоленской и Брянской областями.
Дни Псковской области в Витебске и Дни Витебской области в Пскове проводятся с 2022 года и стали уже традиционной деловой площадкой для обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского приграничья. Предыдущие Дни Витебской области в Пскове проходили с 28 по 31 августа 2024 года.
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