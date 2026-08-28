Как пожаловаться на управляющие компании, рассказали псковичам

14:42, 28 августа 2026, ПАИ

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» подготовило памятку для жителей о том, куда жаловаться на управляющие компании и как сделать это правильно. В памятке также перечислены обязанности УК и даны практические советы по составлению обращений.

В ПТС напомнили, что по жилищному кодексу РФ управляющая компания обязана управлять домом, содержать и ремонтировать общее имущество, обеспечивать коммунальные услуги надлежащего качества и реагировать на обращения жителей.

Подавать жалобу следует в случаях, если проблема не решается долго, при отсутствии реакции на обращения в УК или при причинении ущерба. Важно: сначала необходимо попробовать решить вопрос с управляющей компанией – это обязательный досудебный этап.

Куда обращаться в первую очередь:

ГЖИ (Государственная жилищная инспекция) – по вопросам содержания дома и нарушений жилищного законодательства. Подать можно через сайт ГЖИ или «Госуслуги. Решаем вместе»;

Роспотребнадзор – если нарушены права потребителя (качество услуг, начисления). Требуется предварительное обращение в УК. Подача – через сайт ведомства или «Госуслуги»;

прокуратура – при серьёзных нарушениях и бездействии других органов. Обращение – через интернет приёмную или «Госуслуги»;

суд – для возмещения ущерба и понуждения к исполнению обязанностей. Иск подаётся по правилам ГПК РФ.

В жалобе необходимо указать адресата, свои данные, наименование УК и адрес дома, суть проблемы с датами, уже принятые меры и требуемые действия, а также приложить доказательства. Авторы памятки рекомендуют фиксировать обращения письменно или через ГИС ЖКХ и подавать коллективные жалобы, если проблема общая.

«Надеемся, что большинство вопросов удастся решить в рабочем порядке. Если ситуация зашла в тупик – не бойтесь отстаивать свои права: своевременное обращение помогает быстрее навести порядок», – говорится в сообщении ПТС.

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