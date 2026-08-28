Тёплый летний день ожидает псковичей 29 августа
29 августа в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура по области ночью – +6...+11 градусов, днём – +18...+23 градуса. В Пскове температура ночью составит +8...+10 градусов, а днём – +21...+23.
Атмосферное давление высокое.
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