Тёплый летний день ожидает псковичей 29 августа

14:51, 28 августа 2026, ПАИ

29 августа в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура по области ночью – +6...+11 градусов, днём – +18...+23 градуса. В Пскове температура ночью составит +8...+10 градусов, а днём – +21...+23.

Атмосферное давление высокое.

Какой будет погода в Псковской области до конца августа, рассказали в гидрометцентре.