Спрос на поездки в Псков вырос на 35% в бархатный сезон

14:06, 28 августа 2026, ПАИ

Псков вошёл в число городов с наибольшим ростом спроса на бронирование отелей в бархатный сезон – количество бронирований увеличилось на 35 % по сравнению с прошлым годом, следует из совместного анализа одного из сервисов онлайн-бронирования и авиакомпании «Аэрофлот».

По данным сервиса, среди внутрироссийских направлений повышенный интерес наблюдается к городам для поездок выходного дня. Рост спроса зафиксирован в Выборге и Костроме (в полтора раза), во Владимире и Ярославле – на 40 %, в Пскове – на 35 %, в Великом Новгороде и Суздале – на 25 %, в Сергиевом Посаде – на 15 %.

В целом, как отмечается в исследовании, на российские направления приходится две трети всех бронирований (65 %) на сентябрь–октябрь 2026 года. Спрос становится более разнообразным: наряду с традиционными курортами юга россияне чаще выбирают поездки в горы, к озёрам, на север и Дальний Восток.

Как сообщила ранее президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Союзного государства «АСТУР», руководитель турфирмы Гелена Самохвалова в беседе с корреспондентом ПАИ, продажи туров из Псковской области в этом году значительно сократились. При этом сам Псков вошёл в топ-10 самых популярных направлений для коротких путешествий в августе 2026 года. Такой рейтинг составили аналитики одного из популярных российских сервисов по бронированию, изучив предпочтения туристов, планирующих трёхдневные поездки.