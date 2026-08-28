Наталия Соколова рассказала, как защитить детей от мошенников перед учебным годом

13:30, 28 августа 2026, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в очередном выпуске своей авторской еженедельной программы «Внимание, дети!» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM) рассказала о мошеннических схемах, которые особенно активно используются накануне нового учебного года.

По словам детского омбудсмена, злоумышленники используют школьную тематику, чтобы получить деньги, данные банковских карт, пароли и коды из СМС. Причём в зоне риска находятся не только дети, но и взрослые – родители и педагоги.

Одна из распространённых схем – сообщения от имени учителя, школы или родительского комитета с просьбой срочно перевести деньги на технику, экскурсию, подарок педагогу или другие «нужды класса». Для убедительности мошенники могут использовать взломанные аккаунты учителей или родителей.

Другой вариант – предложение подтвердить доступ к электронному дневнику, активировать аккаунт, добавить ребёнка в класс или восстановить учётную запись. В таких случаях человека просят перейти по ссылке или сообщить код из СМС.

Школьникам могут присылать ссылки или файлы якобы со списками участников линейки, флешмоба или другого школьного мероприятия. Вместо обещанного документа может оказаться фишинговый сайт, предназначенный для кражи данных.

Не менее опасны сообщения о якобы положенных выплатах, пособиях и компенсациях к 1 сентября. Получателя направляют на сайты, похожие на «Госуслуги», где предлагают ввести персональные данные, реквизиты банковской карты или код подтверждения.

Отдельно Наталия Соколова предупредила о поддельных интернет-магазинах с формой, рюкзаками, канцелярией и другими школьными товарами. Покупателей привлекают большими скидками и торопят с оплатой. Ещё одна схема – сообщения о розыгрышах, подарках, сертификатах и «бесплатных школьных наборах». Чтобы получить приз, человека могут попросить перейти по ссылке, заплатить небольшую комиссию, указать данные карты или установить приложение.

«Самый главный вопрос: как защититься и не стать жертвой мошенников», – отметила детский омбудсмен.

Она призвала никому не сообщать коды из СМС, пароли и данные банковских карт. Сотрудники школы, банка, «Госуслуг» или полиции не должны запрашивать такую информацию.

Если сообщение с просьбой о деньгах, коде или личных данных поступило якобы от школы, информацию необходимо перепроверить другим способом – позвонить учителю или в образовательное учреждение по известному номеру либо уточнить сведения у родительского комитета.

Также не следует переходить в «Госуслуги», электронный дневник, банковское приложение или интернет-магазин по ссылкам из сообщений. Безопаснее самостоятельно открыть официальное приложение или ввести адрес сайта.

Наталия Соколова советует не устанавливать присланные якобы «из школы» приложения и файлы и не предоставлять посторонним удалённый доступ к телефону или компьютеру.

Отдельно важно объяснить правила безопасности детям. Если незнакомый человек звонит или пишет, пугает ребёнка, просит деньги или код из СМС либо требует скрыть разговор от родителей, необходимо прекратить общение и сразу рассказать взрослым.

Если данные уже были переданы или деньги переведены, действовать нужно как можно быстрее: связаться с банком и заблокировать карту или доступ к счёту. При передаче пароля или кода от «Госуслуг» следует сменить пароль и восстановить контроль над аккаунтом. Если деньги уже ушли мошенникам, необходимо сообщить банку о подозрительной операции и обратиться в полицию.

В завершение Наталия Соколова призвала радиослушателей не поддаваться спешке, которую создают злоумышленники.

«Если в сообщении есть ссылка, код из СМС или требование действовать срочно – не спешите. Остановитесь и перепроверьте информацию через другой канал. Не торопитесь! Берегите свои нервы и накопления!» – напомнила детский омбудсмен.