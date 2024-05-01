Псковские тяжелоатлеты успешно выступили на первенстве СЗФО в Сыктывкаре

23:17, 01 мая 2024, ПАИ

Спортсмены из Псковской области успешно выступили на первенстве Северо-Западного федерального округа по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек 14–17 лет. Состязания проходили в Сыктывкаре на базе региональной спортивной школы олимпийского резерва № 2 с 24 по 30 апреля. Об этом ПАИ сообщил тренер Игорь Цветков.

В соревнованиях приняло участие более 120 атлетов из Республики Коми, Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Вологодской, Псковской и Новгородской областей.

Псковскую область представляли воспитанники МБУ «СШОР «Надежда» Константин Черевко, Григорий Валуев, Алексей Козлов, Кирилл Стыров.

«Алексей Козлов в ходе соревнований выполнил первый спортивный разряд в весовой категории 67 кг: вырвал штангу весом 85 кг и толкнул 98 кг. Кирилл Стыров вырвал штангу весом 81 кг и толкнул 93 в категории 73 кг. Как итог борьбы, он завоевал бронзу, получив второй спортивный разряд и тем самым улучшив два рекорда области среди юношей в рывке и сумме двоеборья», – отметил Игорь Цветков.