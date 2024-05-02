86% псковичей против введения налога на бездетность

08:51, 02 мая 2024, ПАИ

14 % опрошенных псковичей в той или иной степени поддерживают введение налога на бездетность (6 % однозначно за, еще 8 % скорее за). Основная причина – демографическая ситуация в стране. Таковы данные опроса SuperJob.

24 % респондентов скорее не поддерживает и 62 % однозначно не поддерживает. Отсутствие детей – это не всегда личный выбор человека, а проблемы со здоровьем или отсутствие финансовых возможностей, чтобы вырастить их, отметили опрошенные псковичи.

Женщины противятся идее введения налога на бездетность чаще мужчин (92 и 80 % соответственно).

Среди респондентов с детьми против инициативы выступает чуть меньшее количество (73 %). Среди тех, кто только планирует детей, и тех, кто твердо решил отказаться от идеи завести потомство, критика идеи звучала чаще всего (95 и 92 % соответственно).

Ранее сообщалось, какие навыки чаще всего приукрашивают в резюме соискатели из Пскова.