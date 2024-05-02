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Общество

Психолог Якушева: Рабочий день после длинных выходных следует начинать с простых задач

Первый рабочий день после длинных выходных следует начинать с рутины и простых дел. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на клинического психолога Дарью Якушеву.

В первый рабочий день очень важно не перегружать себя и взять лёгкие задачи, добавила она.

Кроме того, нужно не забывать себя хвалить за каждое выполненное дело, поскольку похвала – это источник дофамина и серотонина, заключила Дарья Якушева.

Ранее психолог рассказала, как полноценно отдохнуть в выходные и что снижает качество отдыха.

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