Психолог Якушева: Рабочий день после длинных выходных следует начинать с простых задач
Первый рабочий день после длинных выходных следует начинать с рутины и простых дел. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на клинического психолога Дарью Якушеву.
В первый рабочий день очень важно не перегружать себя и взять лёгкие задачи, добавила она.
Кроме того, нужно не забывать себя хвалить за каждое выполненное дело, поскольку похвала – это источник дофамина и серотонина, заключила Дарья Якушева.
Ранее психолог рассказала, как полноценно отдохнуть в выходные и что снижает качество отдыха.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
02 мая 2024
764 жителя Псковской области получили выплаты из средств пенсионных накоплений с начала года