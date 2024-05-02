Пасхальный концерт колокольного звона пройдёт в Пскове
Псковская школа звонарей храма Жен-Мироносиц проведёт II Пасхальный концерт в воскресенье, 5 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
В программе концерта прозвучат колокольные звоны в исполнении учеников детского и взрослого классов, выпускников школы звонарей храма Жен-Мироносиц.
«Особая радость ждет всех желающих: согласно пасхальной традиции, каждый сможет попробовать себя в искусстве колокольного звона. А также каждый желающий сможет подняться на колокольню храма святых Жен-Мироносиц», – говорится в сообщении.
Концерт пройдёт 5 мая в 12:00 на площадке перед колокольней храма святых Жен-Мироносиц города Пскова.
Экскурсия-эмпатия «Тысяча дней без детства» пройдёт в Псковском музее-заповеднике ко Дню Победы
Семья из Новоржевского района стала лауреатом II степени на всероссийском конкурсе прикладного творчества
Студенты Псковского колледжа искусств устроили «Культурные выходные» для детей из Пыталово
Солист Михайловского театра в Санкт-Петербурге Михаил Хасин назвал особенные места Пскова