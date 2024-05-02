Пасхальный концерт колокольного звона пройдёт в Пскове

09:41, 02 мая 2024, ПАИ

Псковская школа звонарей храма Жен-Мироносиц проведёт II Пасхальный концерт в воскресенье, 5 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

В программе концерта прозвучат колокольные звоны в исполнении учеников детского и взрослого классов, выпускников школы звонарей храма Жен-Мироносиц.

«Особая радость ждет всех желающих: согласно пасхальной традиции, каждый сможет попробовать себя в искусстве колокольного звона. А также каждый желающий сможет подняться на колокольню храма святых Жен-Мироносиц», – говорится в сообщении.

Концерт пройдёт 5 мая в 12:00 на площадке перед колокольней храма святых Жен-Мироносиц города Пскова.