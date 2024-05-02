Псковичи заняли третье место на этапе Кубка России по ралли
Псковичи Денис Баулин и Виктория Семёнова заняли третье место на шестом этапе Кубка России по ралли «Голубые озёра» в зачёте «Наша классика». Соревнования прошли в Пустошкинском районе с 26 по 28 апреля, сообщили ПАИ в Федерации автоспорта Псковской области.
Пскович Павел Захарченко и великолучанин Борис Бадещенков стали пятыми в зачёте «Наша классика», осуществив по ходу гонки два оборота через крышу автомобиля. Псковички Ольга Стебихова и Алина Затравкина заняли в этом же зачёте седьмое место.
Экипаж великолучанина Владислава Супруна занял четвёртое место в гонке среди автомобилей категории 2000H. Экипаж петербуржца Алексея Рудяева и псковички Маргариты Гребёнкиной пришёл шестым в зачёте 4000H.
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