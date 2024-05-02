Псковичи заняли третье место на этапе Кубка России по ралли

10:47, 02 мая 2024, ПАИ

Псковичи Денис Баулин и Виктория Семёнова заняли третье место на шестом этапе Кубка России по ралли «Голубые озёра» в зачёте «Наша классика». Соревнования прошли в Пустошкинском районе с 26 по 28 апреля, сообщили ПАИ в Федерации автоспорта Псковской области.

Пскович Павел Захарченко и великолучанин Борис Бадещенков стали пятыми в зачёте «Наша классика», осуществив по ходу гонки два оборота через крышу автомобиля. Псковички Ольга Стебихова и Алина Затравкина заняли в этом же зачёте седьмое место.

Экипаж великолучанина Владислава Супруна занял четвёртое место в гонке среди автомобилей категории 2000H. Экипаж петербуржца Алексея Рудяева и псковички Маргариты Гребёнкиной пришёл шестым в зачёте 4000H.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».