«Луки-Энергия» одержал первую победу в новом сезоне

11:09, 02 мая 2024, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» одержал первую победу в первенстве России среди команд второй лиги дивизиона «Б» в выездной игре против второй команды красноярского «Енисея». Матч прошёл в Красноярске 28 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе великолукского клуба.

Единственный мяч в ворота хозяев забил Даниил Шабалин на 78-й минуте встречи.

Таким образом, великолукские футболисты прервали серию из трёх поражений подряд и поднялись на три места в турнирной таблице. Теперь они идут на 13-м месте из 16 команд.

Следующий матч «Луки-Энергия» проведёт дома, в Великих Луках, 5 мая против команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуево.

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