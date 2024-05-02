Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства СЗФО по спортивному ориентированию

11:36, 02 мая 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Северо-Западного федерального округа по спортивному ориентированию, которое прошло в Глотах в Псковской области с 25 по 28 апреля. Об этом сообщается в группе клуба «Русь».

Второе место в эстафете завоевали Даниил Владимиров и Вадим Каштанов. Третьими стали Виктория Иванова и Ирина Чернова.

Отметим, что всего в соревнованиях приняли участие около 150 ориентировщиков, а Псковскую область представили 15 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Себежа и Гдова.

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