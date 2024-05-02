Великолучане стали призёрами всероссийского турнира и Кубка России по кикбоксингу

11:46, 02 мая 2024, ПАИ

Великолучане стали призёрами всероссийского турнира и Кубка России по кикбоксингу, которые прошли в Ульяновске с 25 по 29 апреля. Об этом сообщил тренер спортсменов Сергей Москалёв на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Николай Ершов стал бронзовым призёром всероссийского турнира в разделе «Фулл-контакт». Он провёл три боя и в двух одержал победу. Серебро всероссийского турнира в разделе К-1 забрала Виктория Табанакова, которая смогла одержать победу в двух поединках по ходу турнира. Егор Шедько взял серебро всероссийского турнира в разделе К-1. Он также одержал победу в двух поединках.

Анастасия Федюкова смогла пройти в финал Кубка России в разделе К-1, где уступила спортсменке из Волгоградской области и заняла второе место.

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