Музыканты из Санкт-Петербурга выступят в Пскове с органно-скрипичным концертом

11:26, 02 мая 2024, ПАИ

5 мая в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове состоится концерт органно-скрипичной музыки из цикла «Музыкальный диалог органа и скрипки». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Перед слушателями выступят выпускница кафедры специального фортепиано Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Виталия Котова (орган) и выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по классу скрипки Илья Лиховидов (скрипка).

В программе концерта прозвучат музыкальные произведения XVII-XX веков немецких композиторов и органистов эпохи барокко Николауса Брунса и Иоганна Себастьяна Баха, немецкого композитора-романтика и неоклассика, а также органиста-полифониста XIX-XX веков Иоганна Баптиста Йозефа Максимилиана Регера, германского композитора и органиста-классика романтического периода XIX-XX веков Йозефа Габриэля фон Райнбергера, а также советского и российского композитора-полистилиста Альфреда Шнитке, подражающего Баху, Моцарту и Шуберту. Слушатели познакомятся как с сольными произведениями для органа и скрипки, так и услышат эти инструменты в ансамблевом звучании.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.