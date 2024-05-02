Депутаты Спицинской волости Гдовского района поддержали преобразование муниципалитета в муниципальный округ

11:27, 02 мая 2024, ПАИ

Депутаты Спицинской волости Гдовского района поддержали преобразование муниципалитета в муниципальный округ. Решение принято большинством голосов сегодня, 2 мая, на сессии Собрания депутатов сельского поселения, сообщает корреспондент ПАИ.

Ранее решение о поддержке преобразования района в муниципальный округ приняли депутаты Самолвовской, Юшкинской волости, а также городского поселения «Гдов».

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство участников публичных слушаний поддержало инициативу преобразовать Гдовский район в муниципальный округ.

Напомним, что в Псковской области уже создано восемь муниципальных округов: Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский.