Подведены итоги чемпионата Псковской области по баскетболу

12:09, 02 мая 2024, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Псковской области по баскетболу, финал которого прошёл в Пскове 27 и 28 апреля. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по спорту.

В женском зачёте первое место соревнований заняла сборная Великих Лук. Второе место на счету команды из Локнянского района. Псковички замкнули тройку лидеров. Лучшим игроком чемпионата признали великолучанку Валентину Радионову.

В мужском зачёте чемпионами Псковской области по баскетболу стали великолучане. Второе место досталось команде из Пскова. Третьими стали баскетболисты Дновского района. Лучшим игроком соревнований стал Артём Тимофеев из Великих Лук.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».