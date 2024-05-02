Псковичей приглашают на интерактивную выставку «Бессмертие подвига»

12:14, 02 мая 2024, ПАИ

Псковичей и гостей города приглашают посетить интерактивную выставку «Бессмертие подвига» (12+) в библиотеке имени И. Н. Григорьева, сообщили ПАИ в культурном учреждении.

Выставка посвящена 79-летию победы в Великой Отечественной войне. Посетители смогут не только познакомиться с книгами, но и выполнить интерактивные задания – ответить на вопросы военной викторины «По страницам войны», собрать походный вещмешок, ответить на военные загадки и обезвредить «минное поле», а также расшифровать сводки немецкого командования, научиться складывать фронтовое письмо, отгадать, что изображено на фотографиях и плакатах времён Великой Отечественной войны.

Выставку можно посетить в часы работы библиотеки, она будет работать до 31 мая.