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Псковская делегация приняла участие в патриотической акции «Прорыв Победы» в Белоруссии

Делегация Псковской области приняла участие в патриотической акции «Прорыв Победы» в Ушачском районе Белоруссии, посвящённой 80-й годовщине прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны в годы Великой Отечественной войны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковская делегация приняла участие в патриотической акции «Прорыв Победы» в Белоруссии. Фото: портал «Беларусь сегодня»

В Днях партизанской славы на мемориальном комплексе «Прорыв» приняли участие более пяти тысяч человек. Среди них – представители власти Белоруссии, российские делегации, представители всех регионов Витебской области и городов-побратимов Ушачского района из России, а также местные жители.

Псковскую область в памятном мероприятии представляли первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, депутаты Псковского областного Собрания и представители исполнительных органов власти.

«Мы преклоняемся перед мужеством мирных жителей и партизан, которые не сдались врагу. Через все тяготы и лишения военного времени они пронесли веру в Победу, отдавали свои жизни за мир и свободу будущих поколений. Мы всегда будем помнить и чтить их подвиг. Низкий поклон и бесконечная благодарность ветеранам», – говорится в приветственном адресе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который зачитала его первый заместитель.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Там подчеркивается также, что партизаны стали примером для молодого поколения, внося огромный вклад в патриотическое воспитание молодёжи.

Председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин подчеркнул, что ежегодная акция имеет особое патриотическое звучание.

«Каждый год со всей области, из соседних регионов Российской Федерации к мемориалу «Прорыв» приезжают делегации, чтобы вновь и вновь со всей силой заявить: наша сила в сплоченности и единении народов, только так мы сможем противостоять насилию и экстремизму», – сказал он.

Фото: портал «Витебские вести»

В рамках патриотической акции прошёл автопробег «Победные версты» из колонны машин с белорусскими флагами. Также прошла масштабная реконструкция боя и состоялась народная акция «С песней к Победе».

Кроме того, прошла торжественная церемония передачи «капсулы времени» с видеопосланиями от жителей всех регионов Витебской области будущим потомкам. Видеопослание будет продемонстрировано в 2034 году в день празднования 90-летия прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны. Капсула будет храниться в Ушачском музее народной славы имени Героя Советского Союза В. Е. Лобанка.

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