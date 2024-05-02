Шестерых пьяных водителей задержали в Псковской области за выходные

14:23, 02 мая 2024, ПАИ

Шестерых пьяных водителей задержали в Псковской области за прошедшие выходные и праздничные дни, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Первого нетрезвого водителя задержали 27 апреля на улице Гастелло в Великих Луках. Житель Великолукского района ехал на автомобиле Audi-100.

Ещё одного пьяного водителя остановили в Пскове вечером 29 апреля у дома на улице Юбилейной. За рулём Volkswagen оказался нетрезвый 26-летний мужчина.

Кроме того, пьяного водителя задержали ночью 30 апреля на улице Карла Маркса в Острове. Инспекторы ДПС остановили для проверки ВАЗ-21104, за рулём которого находился 23-летний местный житель.

Также дорожные полицейские остановили нетрезвого мотоциклиста в Новоржевском районе и двух пьяных водителей на Toyota и ВАЗе в Псковском районе.