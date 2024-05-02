Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Шестерых пьяных водителей задержали в Псковской области за выходные

Шестерых пьяных водителей задержали в Псковской области за прошедшие выходные и праздничные дни, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Первого нетрезвого водителя задержали 27 апреля на улице Гастелло в Великих Луках. Житель Великолукского района ехал на автомобиле Audi-100.

Ещё одного пьяного водителя остановили в Пскове вечером 29 апреля у дома на улице Юбилейной. За рулём Volkswagen оказался нетрезвый 26-летний мужчина.

Кроме того, пьяного водителя задержали ночью 30 апреля на улице Карла Маркса в Острове. Инспекторы ДПС остановили для проверки ВАЗ-21104, за рулём которого находился 23-летний местный житель.

Также дорожные полицейские остановили нетрезвого мотоциклиста в Новоржевском районе и двух пьяных водителей на Toyota и ВАЗе в Псковском районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 мая 2024

Восемь пожаров произошло в Псковской области с начала недели
02 мая 2024

Автомобиль сбил пешехода на улице Розы Люксембург в Пскове
02 мая 2024

Неизвестные загадили стадион в Локне
01 мая 2024

Водитель «Волги» пострадал из-за столкновения автомобилей в Стругокрасненском районе
01 мая 2024

Ребёнок с отцом пострадали в ДТП в Пскове 
01 мая 2024

77-летняя пенсионерка госпитализирована в результате наезда автомобиля в Пскове
01 мая 2024

В Пыталовском районе мужчина попытался дать взятку в валюте сотруднику таможни 
01 мая 2024

Легковой автомобиль столкнулся с фурой на трассе М9 в Великолукском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...