Фольклорный фестиваль «Знак русского» пройдёт в Усвятском районе в июле

13:01, 02 мая 2024, ПАИ

Областной фольклорный фестиваль «Знак русского» имени исполнительницы Ольги Сергеевой пройдёт 13 июля в Усвятском районе. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Фестиваль состоится в деревне Церковище, где жила Ольга Сергеева, и будет посвящён купальским традициям. Фольклорные коллективы Псковской области в хороводе исполнят песни из репертуара усвятской исполнительницы.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдёт конкурс «Складчина», где участники презентуют блюда, приготовленные по старинным рецептам.

Коллективы и отдельных исполнителей наградят дипломами и памятными сувенирами. Заявки на участие в фестивале принимаются до 13 июня.

С положением о проведении фестиваля можно ознакомиться на сайте Псковского областного центра народного творчества.