Фольклорный фестиваль «Знак русского» пройдёт в Усвятском районе в июле
Областной фольклорный фестиваль «Знак русского» имени исполнительницы Ольги Сергеевой пройдёт 13 июля в Усвятском районе. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
Фестиваль состоится в деревне Церковище, где жила Ольга Сергеева, и будет посвящён купальским традициям. Фольклорные коллективы Псковской области в хороводе исполнят песни из репертуара усвятской исполнительницы.
Кроме того, в рамках мероприятия пройдёт конкурс «Складчина», где участники презентуют блюда, приготовленные по старинным рецептам.
Коллективы и отдельных исполнителей наградят дипломами и памятными сувенирами. Заявки на участие в фестивале принимаются до 13 июня.
С положением о проведении фестиваля можно ознакомиться на сайте Псковского областного центра народного творчества.
Семейная реликвия и дореволюционная аппаратура: какие необычные экспонаты представлены в музее радио в Пскове
Экскурсия-эмпатия «Тысяча дней без детства» пройдёт в Псковском музее-заповеднике ко Дню Победы