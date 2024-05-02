Девять наград завоевали псковичи на соревнованиях по боксу в Великом Новгороде

12:51, 02 мая 2024, ПАИ

Девять наград завоевали псковичи, воспитанники спортшколы «Олимп», на региональных соревнованиях по боксу, посвящённых Александру Невскому. Состязания прошли в Великом Новгороде 29 апреля, сообщили ПАИ в спортшколе «Олимп».

Победителями состязаний стали Тимофей Кукушкин, Степан Утко, Дмитрий Морозов и Владислав Тюкша.

Серебро досталось псковичам Виктору Эвальду и Захару Звереву. Бронзовыми наградами отметились Макар Тенетко, Дмитрий Мурадян и Вадим Васильев.

Тренируются призёры под руководством Вадима Голика, Игоря Зуева и Алексея Орлова.

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