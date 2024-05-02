Юные псковичи стали призёрами межрегиональных соревнований по спортивной аэробике

13:15, 02 мая 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина», стали призёрами межрегиональных соревнований по спортивной аэробике «Энергия весны», которые прошли в Смоленске с 26 по 28 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»













В соло среди девочек 2015 года рождения первое место завоевала псковичка Виктория Зайцева. Среди спортсменок 2014 года рождения серебро на счету Илоны Кулиевой. Трио из Пскова в составе Илоны Кулиевой, Ульяны Мусатовой и Анны Звягиной стало бронзовым призёром в возрасте 9-11 лет. В группах Виктория Зайцева, Илона Кулиева, Ульяна Мусатова, Анна Звягина и Александра Руденко завоевали серебро.

Среди мальчиков от 12 до 14 лет третьим стал Никита Толочин. В соревнованиях среди смешанных пар серебро завоевали Никита Толочин и Ангелина Токарева.

Всех спортсменов к соревнованиям готовила Юлия Бабич.

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