Команды из Псковской области стартуют в Юношеской футбольной лиге 10 и 11 мая

13:31, 02 мая 2024, ПАИ

Для команды ФК «Псков» и великолукской спортшколы «Экспресс» Юношеская футбольная лига Северо-Запада начнётся 10 и 11 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе турнира.

Как и в прошлом году, в соревнованиях примут участие футболисты в трёх возрастных группах: юноши до 16, 17 и 18 лет.

Всего в турнирах примут участие по 11 коллективов из Псковской, Ленинградской, Калининградской, Вологодской и Костромской областей, а также Коми и Карелии.

Юноши ФК «Псков» проведут первые игры 10 мая против спортшколы «Ленинградец». Великолукские футболисты в первом туре 11 мая примут у себя футболистов калининградского клуба «Балтика».

Отметим, что в новом сезоне организаторы образовали Молодёжную футбольную лигу Северо-Запада, где примут участие шесть команд, в том числе великолукский «Экспресс».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».