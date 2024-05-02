Новый мурал появился в Порхове к Дню Победы
Мурал появился на одном из зданий в Порхове в преддверии Дня Победы, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
Художница Юлия Степанова вместе с молодёжью подготовили место, очистили его от кустарника и поросли. Территорию также благоустроят и посадят цветы.
«Мурал стал ещё одним напоминанием о важности сохранения памяти о подвиге наших предков и данью уважения всем ветеранам», – отметили в администрации.
Появление мурала стало возможным при активной поддержке администрации района и руководства релейного завода.
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