Новый мурал появился в Порхове к Дню Победы

13:19, 02 мая 2024, ПАИ

Мурал появился на одном из зданий в Порхове в преддверии Дня Победы, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Художница Юлия Степанова вместе с молодёжью подготовили место, очистили его от кустарника и поросли. Территорию также благоустроят и посадят цветы.

«Мурал стал ещё одним напоминанием о важности сохранения памяти о подвиге наших предков и данью уважения всем ветеранам», – отметили в администрации.

Появление мурала стало возможным при активной поддержке администрации района и руководства релейного завода.