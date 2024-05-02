Боксёры из Псковской области участвуют в первенстве России

14:01, 02 мая 2024, ПАИ

Боксёры из Псковской области участвуют в первенстве России по боксу среди юниоров и юниорок 17-18 лет, а также девушек 19-22 лет. Состязания проходят во Владикавказе с 2 по 11 мая, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.

В соревнованиях принимают участие 620 боксёров из 82 регионов страны, в том числе спортсмены Псковской области Егор Титуев, Светлана Олексий и Лидия Шутова.

Егору Титуеву противостоят 24 боксёра в его весовой категории. Он проведёт свой первый бой сегодня, 2 мая, в 16-й паре дня против бойца из Чечни Ильи Бризицкого. 5 мая свой поединок против спортсменки из Новосибирска проведёт Светлана Олексий. Лидия Шутова 6 мая сразится с представительницей из Кемерово.

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