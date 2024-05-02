На новой спортплощадке ПсковГУ прошли первые занятия физкультурой

14:12, 02 мая 2024, ПАИ

Преподаватели Центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения провели для студентов ПсковГУ занятие по освоению техники выполнения упражнений на тренажёрах и снарядах новой открытой спортивной площадки вуза. Спортплощадка располагается во внутреннем дворе главного корпуса, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Здесь расположено оборудование для упражнений с весом собственного тела (перекладины, параллельные брусья, наклонные скамьи, скамья для оценки гибкости), а также тренажёры (жим лёжа, жим ногами, становой тренажёр, станок для гиперэкстензии).

Площадка задействуется для занятий по общей физической подготовке.

Напомним, спортплощадка оборудована в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

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